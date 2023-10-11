Стриптизерши подрались из-за клиента в Новосибирске

Молодой человек выбрал одну из двух девушек, а получить заказ хотели обе В Новосибирске пресекли драку двух девушек в одном из баров, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" агентство безопасности "Гвардия".
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