В США заявили об упущенной возможности закончить конфликт на Украине в 2023 году

Политика как она есть

Конфликт на Украине мог закончиться в 2023 году, но Запад не дал Киеву нужные инструменты. Об упущенной возможности завершить украинский кризис заявил в интервью France24 бывший командующий сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес.