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В чем причина массовых забастовок в Германии

В чем причина массовых забастовок в Германии

Призрак бродит по Германии, призрак… коммунизма. Примерно так можно было бы перефразировать классиков марксизма применительно к ситуации в ФРГ, если посмотреть на массовые протесты в стране под управлением правительства Олафа Штольца.

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