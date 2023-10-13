Брежнева впервые честно заявила о разводе с Меладзе: «Мы с Константином расстались»

Вера Брежнева была в курсе, что публика обсуждает ее отношения с Константином Меладзе. Девушка долгое время молчала, не желая озвучивать, что именно произошло между ними с супругом, но намекала на наличие проблем, говоря о том, что в последние месяцы очень переживала, испытывала трудности.