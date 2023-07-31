«Верной дорогой идете, товарищи!»: Рассказываю, какими конкретными шагами Россия ответила на русофобию и предательство Казахстана

Прошло то время, когда мы считали, что Казахстан — друг и союзник России. Сегодня наш сосед, по сути, становится форпостом США и Британии в Центральной Азии, сделав резкий геополитический поворот на Запад, и раз за разом делает недружественные шаги по отношению в России.