«Верной дорогой идете, товарищи!»: Рассказываю, какими конкретными шагами Россия ответила на русофобию и предательство Казахстана
Прошло то время, когда мы считали, что Казахстан — друг и союзник России. Сегодня наш сосед, по сути, становится форпостом США и Британии в Центральной Азии, сделав резкий геополитический поворот на Запад, и раз за разом делает недружественные шаги по отношению в России.
Комментарии
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Сами себе враги.С США пользы ноль а с Россией .....На дву стульев не усидиш.👍👍👍👍👍.
Давно пора прекратить диберальнтчать. Рынок есть рынок. Бизнес - ничего личного. Только все, что выгодно России, не нувориша а стране. Тогда будут и деньги и порядок0
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