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Кириос об участии в Олимпиаде: «Я хочу, чтобы все было как положено – полные трибуны, гости спортсменов. Если этого не будет, это не Олимпиада»

Австралиец Ник Кириос рассказал, что пока не принял решение по поводу участия в Олимпийских играх. Сейчас он выбирает между Олимпиадой и турниром ATP в Атланте.

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