Новые возможности ОЛШП.

Поэтапное пополнение парка техники отраслевой лаборатории шинной промышленности продолжается.Как мы сообщали в прошлом году, в соответствии с приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 05.
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