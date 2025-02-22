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Минюст РФ признал иноагентами журналиста Азара и бывшую телеведущую Агалакову

Минюст РФ признал иноагентами журналиста Азара и бывшую телеведущую Агалакову

Министерство юстиции РФ 21 февраля 2025 года включило в реестр иностранных агентов бывшую ведущую Первого канала Жанну Агалакову, блогера Рустема Адагамова, журналиста Илью Азара, писательницу Александрову-Зорину и звезду Comedy Club, участника «Дуэта имени Чехова» Антона Лирника.

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