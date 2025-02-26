Фильм о развитии цифровых технологий столицы теперь можно посмотреть онлайн

Научно-популярный мини-сериал «Москва в цифре» теперь можно посмотреть онлайн. Каждая серия погружает зрителя в историю технологичных проектов столицы и позволяет узнать больше о том, как за 30 лет город превратился в один из самых развитых мегаполисов мира.
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