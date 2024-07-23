Яна Рудковская высказалась о скандале вокруг Глюкозы

Яна Рудковская выразила полную поддержку Натальи Ионовой в ее конфликте с бывшим продюсером. Сегодня, на открытии фестиваля Dream Fest в Баку, продюсер поговорила о скандальной ситуации, с которой столкнулась Ионова, вспомнив о собственных сложностях, произошедших пять лет назад.