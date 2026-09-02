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Власти Рубцовска пытаются продать базу отдыха за 13,5 млн рублей

Власти Рубцовска пытаются продать базу отдыха за 13,5 млн рублей

Администрация Рубцовска выставила на торги базу отдыха "Луч" в Егорьевском районе, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на ГИС "Торги".

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