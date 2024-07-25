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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россиянка Мустафина заняла 13-е место в рейтинге лучших олимпийцев XXI века по версии ESPN, Фелпс – 1-й, Байлс – 2-я, Ханю – 10-й

В списке, составленном американским изданием, Мустафина заняла 13-е место. На Играх 2012 и 2016 годов она завоевала в общей сложности семь медалей (два золота, два серебра и три бронзы) в спортивной гимнастике.

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