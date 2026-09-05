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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циньвэнь Чжэн отыгралась с 1:5 и матчбола в решающем сете против Киз и шестой раз вышла во вторую неделю ТБШ

121-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн вышла в 1/8 финала US Open . Она обыграла 22-ю сеяную Мэдисон Киз – 1:6, 7:6(3), 7:5.

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