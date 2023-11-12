В Сети появилось первое официальное фото новой Toyota Camry

Одной из особенностей новой Camry является ее задняя часть. В тизере, опубликованном компанией, видно новый дизайн задних фонарей, а также значки, указывающие на наличие полного привода и гибридной версии (HEV).
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