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Завершил свою работу Летний богословский институт.

Завершил свою работу Летний богословский институт.

С 28 июня по 3 июля 202 г. на базе Минской духовной семинарии прошел очередной Летний богословский институт для всех желающих повысить свой уровень знаний в области православн .

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