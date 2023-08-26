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Четыре человека ранены в результате стрельбы на матче школьных команд по американскому футболу в США

Как сообщает Fox 25, инцидент произошел во время игры между школьными командами «Дель‑Сити Иглс» и «Чокто Йеллоу Джэкетс».

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