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Лучшие наряды «Новой волны 2026»: образы Киркорова, Кудрявцевой, Лорак, Лазарева и Алсу

Музыкальный фестиваль «Новая волна 2026», прошедший в Казани с 20 по 26 августа, собрал значительное количество звезд российской эстрады.

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