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Царьград

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В Ростове очереди на АЗС достигли 100 автомобилей

В Ростове очереди на АЗС достигли 100 автомобилей

На отдельных ростовских АЗС выстроились очереди, насчитывающие до сотни автомобилей. Редакция Donday продолжает отслеживать обстановку на городских заправочных станциях.

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