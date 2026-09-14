В Ростове очереди на АЗС достигли 100 автомобилей

На отдельных ростовских АЗС выстроились очереди, насчитывающие до сотни автомобилей. Редакция Donday продолжает отслеживать обстановку на городских заправочных станциях.
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