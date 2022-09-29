СМИ Британии: Вашингтон теряет своё влияние в тихоокеанском регионе

СМИ Британии: Вашингтон теряет своё влияние в тихоокеанском регионе

Вашингтон теряет влияние в тихоокеанском регионе. Его попытки включить в свою сферу интересов островные государства Тихого океана зачастую оказываются неудачными.

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