Российские «Герани» сожгли пять судов в портах Одесской области

Российские военные продолжают работу по осуществлению морской блокады Украины. Как сообщает Минобороны РФ, ударами беспилотников «Герань-4 Сикер» поражены ещё пять судов в портах Одесской области, а также в акватории Чёрного моря.
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Надо не поджигать, а топить корабли. Перекрывать фарватер Одессы.
👏👏👏 Так держать РОССИЯ!!!!