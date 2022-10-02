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В России ввели контрсанкции против иностранных перевозчиков

В России ввели контрсанкции против иностранных перевозчиков

"Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - говорится в опубликованном постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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