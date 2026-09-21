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Татар-информ

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Жительницу РТ будут судить за гибель 4-месячного сына после падения с дивана

Жительницу РТ будут судить за гибель 4-месячного сына после падения с дивана

Жительница Татарстана пойдет под суд за гибель ее маленького сына после падения с дивана. Как рассказали в СУ СК России по РТ, 10 июля 25-летняя девушка была на даче в Верхнеуслонском районе вместе с 4-месячным сыном.

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