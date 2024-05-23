Власти Китая запустили свой чат-бот Chat Xi PT. Он обучен на идеях Си Цзиньпина

Китайские власти представили чат-бот с искусственным интеллектом, обученный на идеях председателя КНР Си ЦзиньпинаРазработанный Управлением кибербезопасности КНР китайский чат-бот Chat Xi PT основан на большой языковой модели, которая обучена на политической доктрине «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи», а также другой политической литературе.