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Минфин простимулирует траты на защиту от БПЛА

Минфин простимулирует траты на защиту от БПЛА

Минфин готовит налоговые послабления для компаний, которые тратят деньги на защиту своих объектов от БПЛА и на восстановление после атак.

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