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Театр абсурда

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"Весело и с огоньком"

"Весело и с огоньком"

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну что, встретили Новый Год, что называется, весело и с огоньком. В Нью Орлеане (кстати, единственное место в США, которое я всегда хотела посетить, исключительно с целью послушать живой джаз в разных там кафе, барах и прочих забегаловках) количество убитых в результате наезда автомобилем и последовавшей стрельбы, составило пятнадцать человек на сегодняшнее утро, много народа в госпитале в критическом состоянии.

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