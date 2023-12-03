До 150 рублей поднимут цены в автобусах по Новосибирской области

Стоимость проезда вырастет на пяти дальних маршрутах по Новосибирской области в декабре. В Новосибирской области вырастет цена на проезд на пяти маршрутах, следующих из облцентра в ближайшие населенные пункты.
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