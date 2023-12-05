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Китай

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Дин Сюэсян и заместитель премьер-министра Сингапура Л. Вонг будут сопредседательствовать на заседаниях в рамках механизма двустороннего сотрудничества

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- Заместитель премьер-министра и министр финансов Сингапура Лоуренс Вонг по приглашению члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна с 5 по 8 декабря будет находиться в Китае с визитом, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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