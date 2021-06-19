Искусство

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Художник Morgan Weistling (Морган Вейстлинг)

Художник Morgan Weistling (Морган Вейстлинг)

Еще один заслуживающий внимания художник Morgan Weistling (Морган Вейстлинг) появился в Америке в 1964 году.

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Ино планетянка
Starikan Старенький
Валентина Филиппова
Замечательные детский портреты.
Валентина Филиппова
детские портреты.
zorbel белкин
Великолепно!!!!!
Елена Мамонова
восхитительно!
Иван Михайлов
Маленькие хозяюшки. )
Нина Синельникова
Детишки очень здорово написаны
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Лёгкая кисть!!!

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