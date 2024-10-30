Белому дому пришлось оправдывать Байдена за слова о сторонниках Трампа

ТАСС/EPA/POOL/JIM LO SCALZO На ежедневном брифинге пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать президента США Джо Байдена за слова, сказанные по отношению к сторонникам кандидата в президенты Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии