Белому дому пришлось оправдывать Байдена за слова о сторонниках Трампа

ТАСС/EPA/POOL/JIM LO SCALZO На ежедневном брифинге пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать президента США Джо Байдена за слова, сказанные по отношению к сторонникам кандидата в президенты Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа.