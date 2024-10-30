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Белому дому пришлось оправдывать Байдена за слова о сторонниках Трампа

Белому дому пришлось оправдывать Байдена за слова о сторонниках Трампа

ТАСС/EPA/POOL/JIM LO SCALZO На ежедневном брифинге пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось оправдывать президента США Джо Байдена за слова, сказанные по отношению к сторонникам кандидата в президенты Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа.

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