Nvidia представила ассистента для геймеров. С искусственным интеллектом

Компания Nvidia представила персонального ассистента Project G-Assist, который помогает в играх и приложениях для персонального компьютераАссистент Project G-Assist способен оценивать происходящее на экране игры и понимать контекст, чтобы предлагать победную тактику в игре, анализировать ошибки геймера или помогать в сложных творческих задачах.