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Самое отпадное куриное филе «Сюрприз». Порционный ужин без растрат и хлопот.

Что в этом мясе такого особенного, что рецепты блюд с ним появляются практически каждый день? Вот вам кажется, что уже всё давно известно и испробовано — и тут возникает очередной кулинарный шедевр, который хочется попробовать, повторить в домашних условиях, посоветовать подруге или другу.

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