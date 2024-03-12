Самое отпадное куриное филе «Сюрприз». Порционный ужин без растрат и хлопот.

Что в этом мясе такого особенного, что рецепты блюд с ним появляются практически каждый день? Вот вам кажется, что уже всё давно известно и испробовано — и тут возникает очередной кулинарный шедевр, который хочется попробовать, повторить в домашних условиях, посоветовать подруге или другу.