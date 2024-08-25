Степашин назвал невозможными переговоры с Киевом

Переговоры с Киевом исключены, вести их с Зеленским то же самое, что говорить с Гитлером. Любые соглашения сейчас будут повторением ошибки Хасавюрта, нужна только капитуляция, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин, который в 1994-1996 годах входил в число руководителей операции по разоружению незаконных вооруженных формирований в Чечне.
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