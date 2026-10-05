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Политнавигатор

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«Кризис с общим знаменателем»: европейцы вслед за украинцами заподозрили грандиозный обман ожиданий – киевский политолог

«Кризис с общим знаменателем»: европейцы вслед за украинцами заподозрили грандиозный обман ожиданий – киевский политолог

В Европе начинаются крайне нежелательные для верхушки ЕС процессы. Об этом в беседе с журналисткой Натальей Ревской заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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