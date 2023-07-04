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AT: Зеленский боялся лишиться поддержки Запада после слов врача о кастрации пленных

AT: Зеленский боялся лишиться поддержки Запада после слов врача о кастрации пленных

Публичные извинения главы украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко за озвученный им призыв к кастрации российских военнопленных объясняется страхом президента Украины Владимира Зеленского о потере поддержки со стороны Запада.

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