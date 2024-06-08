НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Депутат Слуцкий о докладе Microsoft про Россию: «Запад обвиняет нас в чем угодно, одно обвинение анекдотичнее другого. Не нужно на эти вещи обращать внимания»

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что российская сторона якобы стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже путем дезинформации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх