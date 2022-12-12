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Певцов предложил сделать половину кинопроката государственным

Певцов предложил сделать половину кинопроката государственным

Если государство тратит деньги на производство хорошего кино, то его прокат тоже нужно обеспечить. С такой позицией выступил первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов 12 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты».

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