Певцов предложил сделать половину кинопроката государственным

Если государство тратит деньги на производство хорошего кино, то его прокат тоже нужно обеспечить. С такой позицией выступил первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов 12 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты».