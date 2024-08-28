Поклонников JRPG ждет ремастер Tales of Graces f для ПК и консолей, готовятся переизда...

Поклонников JRPG ждет ремастер Tales of Graces f для ПК и консолей, готовятся переиздания других Tales ofПереиздание стартует 17 января 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)