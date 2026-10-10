Фазыл Хусаенов показал лучший результат на дистанции 3 км полумарафона в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» 26-летний Фазыл Хусаенов из Казани стал лидером на дистанции 3 км в первый день Казанского национального полумарафона 2026 года.
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