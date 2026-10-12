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Российские ученые научили нейросети обрабатывать миллиарды связей, сократив расход памяти в 100 раз

Российские ученые научили нейросети обрабатывать миллиарды связей, сократив расход памяти в 100 раз

Подготовка данных для обучения ускорилась в 2,5 раза Российские исследователи из AI VK Research разработали метод, который упрощает обучение графовых нейросетей на больших массивах данных.

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