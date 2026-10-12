Российские ученые научили нейросети обрабатывать миллиарды связей, сократив расход памяти в 100 раз

Подготовка данных для обучения ускорилась в 2,5 раза Российские исследователи из AI VK Research разработали метод, который упрощает обучение графовых нейросетей на больших массивах данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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