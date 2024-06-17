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Иваново

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Администрация города Иваново представит системное решение проблемы ненадлежащего содержания контейнерных площадок

Администрация города Иваново представит системное решение проблемы ненадлежащего содержания контейнерных площадок

Администрация города Иваново представит системное решение проблемы ненадлежащего содержания контейнерных площадок Врип главы города Иваново Александр Шаботинский доложил, что до 1 августа администрация города подготовит анализ проблем и их решение и представит детальный план.

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