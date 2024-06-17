Администрация города Иваново представит системное решение проблемы ненадлежащего содержания контейнерных площадок Врип главы города Иваново Александр Шаботинский доложил, что до 1 августа администрация города подготовит анализ проблем и их решение и представит детальный план.
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