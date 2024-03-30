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Политический вестник

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Зеленский заговорил о поражении: Русские "Цирконы" образумили Украину

Зеленский заговорил о поражении: Русские "Цирконы" образумили Украину

Украинская армия готовится к открытию новых фронтов со стороны русских сил на различных участках границы.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Капитуляция полная и безоговорочная, на условиях России. Украина останется только в тех пределах которые определит России как анклав без ЖД, аэропорта, прямых выходов автодорог в другие государства, собственных энерго производящих мощностей и т.д. с выплатой отступных, бех права в дальнейшем предъявлять претензии, иски и т.д. Привет самостийным....
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