Живущие в РФ больше года либо имеющие ВНЖ иностранные граждане должны получать российские права

С 1 апреля этого года таким гражданам нужно будет пройти медкомиссию и сдать экзамен на права. Требование не коснется граждан Белоруссии и россиян, получивших водительские права в БелоруссииИностранцам, живущим в РФ, придется получать российское водительское удостоверение.