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Живущие в РФ больше года либо имеющие ВНЖ иностранные граждане должны получать российские права

Живущие в РФ больше года либо имеющие ВНЖ иностранные граждане должны получать российские права

С 1 апреля этого года таким гражданам нужно будет пройти медкомиссию и сдать экзамен на права. Требование не коснется граждан Белоруссии и россиян, получивших водительские права в БелоруссииИностранцам, живущим в РФ, придется получать российское водительское удостоверение.

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