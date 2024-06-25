В Госдуме предложили штрафовать авиакомпании из-за отсутствия информации о рейсах

Размер штрафа составит 20 тыс. руб. для должностных лиц 26 июня в Государственную думу вносится законопроект, который предполагает введение ответственности за ненадлежащее информирование об изменениях в расписании рейсов.
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