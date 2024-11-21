День 22 ноября в истории

День психолога. Учрежден постановлением Правительства РФ от 10 октября 2023 года. Неофициальный профессиональный праздник специалистов, способных «исцелить душу», появился в России еще в 2000 году по инициативе факультета психологии Московского государственного университета.
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