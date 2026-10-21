Новые возможности пока доступны в Москве и Санкт-Петербурге Команда 2ГИС обновила слой «Жильё», добавив в карточки объявлений информацию об инфраструктуре рядом с домом и маршрутах до нужных адресов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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