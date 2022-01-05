Ароматное и очень нежное печенье к Рождеству!

Ароматное печенье с ярким и богатым вкусом, с изюмом и цукатами, с лёгким ореховым вкусом! Это отличный экспресс-вариант на Рождественское угощение! Приготовление: К промытому и высушенному изюму добавить цукаты, добавить сок и убрать в сторону.