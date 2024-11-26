Ефимов: в Москве построят новые учреждения и производства в рамках КРТ

В восьми районах на юго-востоке Москвы построят технопарки, производства, бизнес-центры, образовательные, медицинские и спортивные объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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