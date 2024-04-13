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Гражданочка

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Сказали старшей дочери, что младшей к свадьбе квартиру покупаем, а та как взбесилась: «Как это жить молодым негде? Пусть с вами тогда живут!»

Сказали старшей дочери, что младшей к свадьбе квартиру покупаем, а та как взбесилась: «Как это жить молодым негде? Пусть с вами тогда живут!»

Сказали старшей дочери, что младшей к свадьбе квартиру покупаем, а та как взбесилась: «Как это жить молодым негде? Пусть с вами тогда живут!»— …Муж недавно в больницу попал, с сердцем! – рассказывает шестидесятилетняя Ольга Тимофеевна.

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