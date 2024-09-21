В Сбербанке рассказали как безопасно обновить мобильное приложение

Если проигнорировать рекомендации банка – можно скачать вредоносное ПО Специалисты из Сбербанка рассказали пользователям смартфонов на операционной системе Android о правилах безопасного обновления мобильного приложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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