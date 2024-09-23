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Больше 467 миллионов рублей вложат власти Кемерова в ремонт улицы Терешковой

Больше 467 миллионов рублей вложат власти Кемерова в ремонт улицы Терешковой

Власти Кемерово объявили новый аукцион на ремонт улицы ТерешковойВласти областного центра ищут подрядчика, который займется ремонтом улицы Терешковой – соответствующее объявление о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте госзакупок.

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